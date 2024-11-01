У жовтні російська армія випустила по Україні понад 2 тисячі «Шахедів», — Генштаб

Збитий «Шахед-136», фото: kyivcity.gov.ua

Упродовж жовтня армія Росії застосувала по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, з них 1185 було знищено українськими захисниками, 738 дронів локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з повітряного простору України.

Загалом з початку 2024 року російські війська запустили по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Зазначається, що відбивають повітряні атаки ворога зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, що 31 жовтня армія Росії вчергове атакувала Куцурубську громаду Миколаївщини з FPV-дрона. Внаслідок обстрілу в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, але постраждалих серед населення немає.