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У полоні Росії перебуває 21 цивільний з Миколаївщини, ще понад 500 викрадених — з Херсонщини

Жителі Снігурівки, листопад 2023 року, фото: Андрій Дубчак, Donbas FrontlinerЖителі Снігурівки, листопад 2023 року, фото: Андрій Дубчак, Donbas Frontliner

З початку повномасштабного вторгнення російські військові викрали з під контрольних їм територій Миколаївської області 21 цивільного, а з Херсонщини 526 людей.

Таку кількість станом на 4 листопада вдалось ідентифікувати Медійній ініціативі за права людини.

Документатори встановили, що ще до вторгнення російські силовики викрали понад 100 осіб. Їх і досі утримують на території Росії. Проте після 24 лютого 2022 року ця кількість становить 1932.

Інфографіка: Медійна ініціатива за права людиниІнфографіка: Медійна ініціатива за права людини

Найбільше ідентифікованих викрадених українців з Херсонської області — 526, при чому лише 204 — це ті, кого викрали в самому Херсоні.

Згідно інфографіки, частка утримуваних росіянами миколаївців найменша — всього 1%, тобто 21 людина. Це, як зазначено на карті, жителі Снігурівщини, окупованої з 19 березня 2022 року до 10 листопада 2023 року.

Також під час окупації Київської, Чернігівської та Сумської областей, було викрадено понад 288 осіб, які досі залишаються у неволі.

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Документатори зауважують, що реальна кількість викрадених, ймовірно, значно вища. Після затримання цивільних спершу утримують на окупованих територіях, а потім, як правило, депортують до РФ.

— Після викрадення цивільних можуть певний час утримувати у місцях несвободи на окупованих територіях України, однак загальна практика росіян полягає у тому, аби якнайбільше людей депортувати в РФ. Майже у всіх російських тюрмах та ізоляторах до українців застосовують тортури. Згодом проти свавільно затриманих цивільних розпочинають незаконні судові процеси за сфабрикованими справами, — вказують автори матеріалу.

Нагадаємо, що у випадку з цивільними українцями, які перебувають у російському полоні, не проводять обміни — лише повернення. Про це у червні розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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