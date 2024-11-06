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В Миколаєві відремонтують частину прибережної вулиці Леваневців: роботи оцінюють у ₴750 тисяч

Прибережна вулиця Леваневців у Заводському районі Миколаєва, скриншот з Google MapПрибережна вулиця Леваневців у Заводському районі Миколаєва, скриншот з Google Map

У Миколаєві планують відремонтувати частину прибережної вулиці Леваневців: від вулиці Євгенія Логінова до вулиці Спортивної. 

про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.

Замовинк цих робіт – Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, а очікувана вартість робіт складає 751 тисячу гривень. 

Підрядник повинен буде до 2 грудня 2024 року виконати поточний ремонт дороги по вулиці Леваневців. До робіт, згідно тендерної документації, входить холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, розливання в'яжучих матеріалів, улаштування вирівнювального шару та покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дороги, перевезення будсміття та інше.

Водночас підрядник повинен буде надати 5 років гарантії ремонту дороги. Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників тендеру, підрядника обиратимуть після 12 листопада. 

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Нагадаємо, Адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні.

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