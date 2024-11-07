На Південноукраїнську АЕС приїхали міжнародні фахівці, щоб навчити діагностувати поломки обладнання

На Південноукраїнській АЕС розпочала роботу місія ВАО АЕС. Фото: ПАЕС

На Південноукраїнській АЕС розпочала роботу місія підтримки Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС). Фахівці навчатимуть діагностувати проблеми в роботі станції.

Про це повідомили у Південноукраїнській міській раді.

На АЕС завітали експерти електроенергетичної компанії Électricité de France, фахівці атомних електростанцій Великобританії, представники з Китаю, які спеціалізуються на застосуванні штучного інтелекту в аналізі даних.

Вказується, що працівників атомної станції навчатимуть передовим методам аналізу тенденцій, подій і дефектів, що дозволяють на ранніх стадіях виявляти потенційні проблеми й запобігати серйозним інцидентам.

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«Місія допоможе більш якісно діагностувати проблеми на початкових стадіях, щоб вдосконалити процедури технічного обслуговування та ремонту обладнання. Це надзвичайно важливо для стабільної роботи українських АЕС, щоб енергоблоки працювали без збоїв і інцидентів», — зазначив заступник генерального директора філії «ВП ПАЕС» з якості та управління Віктор Саворона.

Також зазначається, що місія передбачає не лише проведення навчальних сесій, а й розробку конкретних рекомендацій для вдосконалення діяльності АЕС.

Нагадаємо, що на Південноукраїнській АЕС у вівторок увечері, 22 жовтня, енергоблок №1 був відключений від мережі на приблизно чотири години. Причиною відключення став помилковий сигнал до систем захисту блоку, при цьому системи безпеки реактора не активувалися.

Раніше повідомлялося, що Південноукраїнська атомна електростанція 2 жовтня уклала угоду на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції за 595 мільйонів гривень.

Аварія на Південноукраїнській АЕС в липні

Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на Південноукраїнській АЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «МикВісті» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму.

Однак під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.

25 липня у відповідь на інформзапит НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.

Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

Під час свого візиту до Миколаєва міністр енергетики України Герман Галущенко спростував аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши це брехнею та маніпуляціями. Він заявив, що на станції сталась виключно експлуатаційна подія, яка не становила загрози.

Крім того, про те, що у ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори ПАЕС через поломку двох високовольтних трансформаторів, виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.