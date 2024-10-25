На Південноукраїнській АЕС тимчасово відключали енергоблок через помилковий сигнал

Південноукраїнська атомна електростанція, фото з відкритих джерел

На Південноукраїнській АЕС у вівторок увечері, 22 жовтня, енергоблок №1 був відключений від мережі на приблизно чотири години.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Зазначається, що причиною відключення став помилковий сигнал до систем захисту блоку, при цьому системи безпеки реактора не активувалися.

Наразі причини інциденту розслідують. Нині реактор, один із трьох на станції, знову постачає енергію до мережі.

У МАГАТЕ додали, що фахівці проводять моніторингову місію на електричних підстанціях.

«На прохання України команда МАГАТЕ цього тижня відвідує шість електричних підстанцій в Україні в рамках роботи Агентства з оцінки стану електромережевої інфраструктури. Під час візитів команда вивчає експлуатаційні наслідки фактичних та потенційних пошкоджень підстанцій, які постачають електроенергію на АЕС країни ззовні», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Південноукраїнська атомна електростанція 2 жовтня уклала угоду на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції за 595 мільйонів гривень.

Аварія на Південноукраїнській АЕС в липні

Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на Південноукраїнській АЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «МикВісті» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму.

Однак під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.

25 липня у відповідь на інформзапит НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.

Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

Під час свого візиту до Миколаєва міністр енергетики України Герман Галущенко спростував аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши це брехнею та маніпуляціями. Він заявив, що на станції сталась виключно експлуатаційна подія, яка не становила загрози.

Крім того, про те, що у ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори ПАЕС через поломку двох високовольтних трансформаторів, виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.