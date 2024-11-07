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Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють, — Держприкордонслужби

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють. Фото з відкритих джерелПункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють. Фото з відкритих джерел

На кордоні з Молдовою наразі тимчасово не працюють пункти пропуску.

Про це в телеефірі поінформував речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про кордон із Молдовою, то пункти пропуску не функціонують, і тимчасово там не здійснюються пропускні операції, на Придністровському сегменті», — заявив він.

Окремо Демченко наголосив, що зараз пасажиропотік на кордонах, порівняно з літнім періодом, значно знизився.

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«Наприклад, за минулу добу він був на рівні 80 тисяч осіб, у обох напрямках, і якщо говорити про напрямки руху, то він був у відсотковому співвідношенні 50 на 50. У вихідні пасажиропотік може досягати близько 100-105 тисяч осіб за добу», — сказав речник.

Відповідаючи на питання, він зазначив, що прикордонники щодня затримують десятки осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. За його словами, більшість таких випадків продовжують фіксуватися поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. Він заявив, що ця динаміка, починаючи з серпня, йде до зменшення.

«Зважаючи на те, що в подальшому погодні умови тільки погіршуватимуться, зокрема і під час осіннього періоду, і потім буде зима, то ми також сподіваємося і прогнозуємо, що кількість охочих незаконно перетнути кордон буде тільки зменшуватися», — поінформував Демченко.

Раніше повідомлялось, що прикордонники Чопського загону виявили у горах чоловіків, які блукали там чотири дні. Виявилось, що нелегально хотіли потрапити до Словаччини.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон

 

 

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