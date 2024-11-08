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У Миколаєві планують запустити пункти обігріву та роздачі теплих речей: де вони працюватимуть

Один з пунктів обігріву у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Один з пунктів обігріву у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують запустити пункти обігріву, гарячого харчування та роздачі теплих речей. Передбачається, що вони працюватимуть, коли температура у місті сягне нижче -5°С.  

Таке рішення ще має ухвалити виконавчий комітет найближчого засідання 13 листопада, а відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Пункти обігріву, гарячого харчування та роздачі речей працюватимуть з 10:00 до 11:00 та щ 14:00 до 15:00 за адресами:

  • вулиця Кругова, 47 (КУ «Центр реінтеграції бездомних осіб»);
  • вулиця Ковальська, 83;
  • вулиця 12 Поздовжня, 50-А;
  • вулиця Металургів, 8/4;
  • вулиця Шевченка, 19-А (Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
  • село Весняне, вулиця Очаківська, 1-Б (благодійна організація «Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення».
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Водночас у місті запрацюють пункти обігріву для бездомних осіб за у сквері «Звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників» (проспект Богоявленський, від проспекту Миру до вулиці Будівельників) та у благодійній організації «Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення», однак за узгодженням.

Людей без визначеного місця проживання мають сповістити про відкриття пунктів обігрів, поспілкувавшись з ними на ринках, вокзалах, громадському транспорті та інших місцях. При цьому цим людям за потреби надаватимуть первинну медичну допомогу або проводитимуть медичний огляд.

Миколаївці зможуть доєднатися до допомоги і приносити теплий одяг та взуття щодня з 08:00 до 17:00 за адресами:

  • вулиця Кругова, 47 (КУ «Центр реінтеграції бездомних осіб»);
  • вулиця Ковальська, 83;
  • вулиця 12 Поздовжня, 50-А;
  • вулиця Металургів, 8/4;
  • вулиця Шевченка, 19-А (Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Нагадаємо, мешканці будинку за адресою Аркасівська, 2 (колишня Пушкінська, 2, — прим.) у Миколаєві вже більше пів року чекають дозволу на підключення індивідуального опалення. Наразі квартири знаходяться без опалення, оскільки відключені навіть від централізованого.  

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