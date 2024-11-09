  • субота

    9 листопада, 2024

  • 8.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 8.4° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У «Резерв+» остаточно запустили оформлення відстрочки

В останньому оновленні застосунку «Резерв+» доступна послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися в «Резерв+» і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку.

У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Наразі оформити відстрочку можуть:

  • люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності;
  • студенти, аспіранти та докторанти, які послідовно здобувають освіту.

Міністр оборони зазначив, що в розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення, здобувачі освіти – до кінця дії воєнного стану та мобілізації.

Нагадаємо, за останні два місяці 98% повісток направили чоловікам, які офіційно не працюють та не сплачують податки.

Останні новини про: Резерв+

Міноборони планує перетворити «Резерв+» на онлайн-ТЦК
В застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів
Бути пильними: через Telegram поширюють вірус під виглядом бота Резерв+
Реклама

Читайте також:

новини

«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової

Даріна Мельничук
новини

Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль

Останні новини про: Резерв+

Бути пильними: через Telegram поширюють вірус під виглядом бота Резерв+
В застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів
Міноборони планує перетворити «Резерв+» на онлайн-ТЦК

На ремонт харчоблоків у школах Миколаївщини уклали договорів вже на ₴246,8 млн

Юлія Бойченко

Недостатньо щільне паркування в кишені: Водійка отримала штраф ₴6 тисяч за перекриття руху трамвая

Білгород-Дністровський порт продали за ₴90 млн: це вдвічі менше за початкову ціну

Компанія з Миколаєва приватизує Одеський протезний завод за ₴53 млн

У Миколаєві вдруге не змогли знайти підрядника для декомунізації меморіалу Ольшанців за ₴672 тис.

СУСПІЛЬСТВО

Олена Козубовська