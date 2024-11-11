Представник ЄС Боррель показав, як зустрів ранок в укритті через повітряну тривогу в Києві
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- Марія Хаміцевич
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10:00, 11 листопада, 2024
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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель був змушений зустріти ранок понеділка в укритті через оголошену повітряну тривогу у Києві.
Про це він написав на у соцмережі X.
Свій допис глава європейської дипломатії супроводив світлиною, на якій зображений він в укритті.
«Починаю свій день у Києві в укритті, коли Росія здійснює чергову ракетну атаку. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії», — зазначив Жозеп Боррель.
Нагадаємо, що він прибув до Києва у суботу, 9 листопада. У ЗМІ писали, що Жозеп Боррель хоче запевнити Україну в підтримці Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах.
Раніше повідомлялось, що вночі 11 листопада внаслідок обстрілу «Шахедами» у Миколаєві стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання. Внаслідок ворожої атаки по Миколаєву загинули п’ятеро людей.
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