Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель був змушений зустріти ранок понеділка в укритті через оголошену повітряну тривогу у Києві.

Про це він написав на у соцмережі X.

Свій допис глава європейської дипломатії супроводив світлиною, на якій зображений він в укритті.

«Починаю свій день у Києві в укритті, коли Росія здійснює чергову ракетну атаку. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії», — зазначив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що він прибув до Києва у суботу, 9 листопада. У ЗМІ писали, що Жозеп Боррель хоче запевнити Україну в підтримці Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Представник ЄС Боррель показав, як зустрів ранок в укритті через повітряну тривогу в Києві, фото: Х

Раніше повідомлялось, що вночі 11 листопада внаслідок обстрілу «Шахедами» у Миколаєві стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання. Внаслідок ворожої атаки по Миколаєву загинули п’ятеро людей.