У Миколаєві хочуть перейменувати вулиці з однаковими назвами

Перейменування вулиць у Миколаєві. Фото «МикВісті» для ілюстрації

У Миколаєві планують змінити назви вулиць, які дублюються у різних районах міста, щоб покращити орієнтування та вирішити проблеми з адресною системою.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, ідея перейменування виникла через історичні особливості міста. Багато нинішніх районів Миколаєва — такі як Варварівка, Матвіївка, Велика та Мала Корениха — раніше були окремими населеними пунктами з власними вулицями й провулками. Після приєднання цих територій до міста назви вулиць збереглися, що призвело до дублювання. Це ускладнює як користування міськими картами та геопорталами, так і адресну логістику.

Загалом, планують перейменувати 49 вулиць та провулків:

А провулок (Мала Корениха) — Редутний провулок

Абрикосова вулиця (Варварівка) — Олександра Парсенюка вулиця

Аеродромна вулиця (Селище Горького) — Василя Нікіфорова вулиця

Б проїзд (Мала Корениха) — Проїзний провулок

Березова вулиця (Корабельний район) — Сергія Шевчука

Богдана Хмельницького вулиця (Широка Балка) — Івана Сірка

Бузька вулиця (Велика Корениха) — Давньоримська вулиця

Бузька вулиця (Мала Корениха) — Південнобузька вулиця

Виноградна вулиця (Тернівка) — Трояндова

Вишнева вулиця (Матвіївка) — Керамічна

Вишнева вулиця (Соляні) — Сергія Кривоноса

Відродження вулиця (Балабанівка) — Незламності

Горіхова вулиця (Матвіївка) — Володимира Симиренка

Громадянська вулиця (Велика Корениха) — Козака Бабиченка

Грушевського вулиця (Матвіївка) — Володимира Антоновича

Дачна вулиця (Тернівка) — Садибна

Дачний провулок (Широка Балка) — Бахчисарайський провулок

Залізнична вулиця (ст. Мішкове) — Мішково-Залізнична

Запорізька вулиця (Корабельний район) — Паланкова

Ізмаїльська вулиця (Варварівка) — Дністровська

Ізмаїльський провулок (Варварівка) — Дністровський

Кар’єрна вулиця (Ракетне Урочище) — 14 Воєнна

Каштанова вулиця (Варварівка) — Краєвидна

Клубна вулиця (Велика Корениха) — Марії Приймаченко

Константинівська вулиця (Мала Корениха) — Мала Костянтинівська

Кругова вулиця — Валкова

Лесі Українки вулиця (Балабанівка) — Єфросинії Зарницької

Молодіжна вулиця (Мала Корениха) — Бейкуська

Набережна вулиця (Велика Корениха) — Заплавна

Набережна вулиця (Мала Корениха) — Редутна Набережна

Нова вулиця (Заводський район) — Ігоря Чайки

Новобудівна вулиця (Корабельний район) — Дмитра Пєтухова

Ольвійський провулок (Корабельний) — Барвінковий

Очаківська вулиця (Велика Корениха) — Анатолія Буракова

Партизанська вулиця (Велика Корениха) — Козака Гетьманенка

Пересадівська вулиця (Мала Корениха) — Володимира Рубана

Польова вулиця (Матвіївка) — Червонокалинівська

Садова вулиця (Велика Корениха) — Балківська

Садова вулиця (Мала Корениха) — Мала Садова

Сонячна вулиця (Мала Корениха) — Дереклеївська

Спортивна вулиця (Мала Корениха) — Братів Мудриків

Спортивна вулиця (Тернівка) — Єланецька

Степова вулиця (Корабельний район) — Об’їзна дорога

Східна вулиця (Інгульський район) — Станіслава Людкевича

Травнева вулиця (Варварівка) — Бориса Немирова

Центральний провулок (Центральний район) — Технічний

Ясна Поляна вулиця (Велика Корениха) — Тузлівська

Свободний провулок (Широка Балка) — Свободи

Список вулиці та провулків для перейменування. Скриншот з проєкту рішення Список вулиці та провулків для перейменування. Скриншот з проєкту рішення

Список вулиці та провулків для перейменування. Скриншот з проєкту рішення Список вулиці та провулків для перейменування. Скриншот з проєкту рішення

Відповідно до проєкту рішення, у разі його погодження депутатами міськради, департамент житлово-комунального господарства має виготовити та встановити нові таблички з новими назвами на кожній з перейменованих вулиць.

Нагадаємо, 26 липня, на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків.

Нагадаємо, у липні начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім висловився стосовно того, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста.

Перейменування топонімів у Миколаєві

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У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

Разом з тим директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.