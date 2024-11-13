В Україні діють обмеження на споживання електрики для підприємств
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- Альона Коханчук
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9:20, 13 листопада, 2024
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У середу, 13 листопада, для промисловості та бізнесу запроваджують обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго».
Водночас вказується, що обмеження стосуються лише бізнесу, відключень для побутових споживачів не передбачається.
«13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів Причина: короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії», – йдеться у повідомленні.
Обмеження діятимуть протягом дня. Увечері обмеження будуть скасовані, коли будуть усунуті зауваження до роботи обладнання.
Нагадаємо, що 13 листопада у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
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