В Україні діють обмеження на споживання електрики для підприємств

Відключення світла, ілюстративне фото: Gwaramedia.com

У середу, 13 листопада, для промисловості та бізнесу запроваджують обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Водночас вказується, що обмеження стосуються лише бізнесу, відключень для побутових споживачів не передбачається.

«13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів Причина: короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть протягом дня. Увечері обмеження будуть скасовані, коли будуть усунуті зауваження до роботи обладнання.

Нагадаємо, що 13 листопада у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.