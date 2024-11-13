На Одещині затримали групу чоловіків, які за допомогою драбини хотіли перетнути кордон

На Одещині затримали групу чоловіків, які хотіли перетину кордону, фото: Держприкордонслужба

В Одеській області прикордонники Подільського загону помітили легковик, який їхав в прикордонні. Водій та вісім чоловіків-пасажирів намагались перетнути кордон та потрапити до Молдови.

Як повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонної служби України, нелегальними мандрівниками виявилися жителі Київської, Одеської, Луганської, Кіровоградської та Полтавської областей.

Щоб потрапити до сусідньої країни, військовозобовʼязані звернулися по допомогу до адміністратора одного з месенджерів. За перетинання кордону адмін запросив на криптогаманець по 10 тисяч доларів з кожного.

За словами прикордонників, чоловіки за вказівкою організатора прибули до місця збору, де на них очікував водій. Він, попередньо придбав телескопічну драбину, щоб «клієнти» безпроблемно перетнули протитранспортний рів на кордоні.

Слід зазначити, що під час затримання четверо чоловіків намагались втекти, однак прикордонники виявились спритнішими та затримали всіх.

На всіх втікачів склали протоколи про адмінправопорушення за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.

Раніше, прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску «Виноградівка» викрили військовозобовʼязаного, який намагався незаконного перетнути державний кордон в багажнику автомобіля громадянина Молдови.