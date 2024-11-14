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Прокуратура через суд намагається скасувати продаж Південноукраїнського асфальто-бетонного заводу

Асфальтобетонний завод на Червоноградщині. Ілюстративне фото з відкритих джерелАсфальтобетонний завод на Червоноградщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині намагаються через суд скасувати продаж асфальто-бетонного заводу у Південноукраїнську.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Вказується, що вартість заводу загальною площею понад 1,2 тисячі квадратних оцінюється 18,9 мільйонів гривень. Його продали у 2019 році.

«За умовами договору покупець зобов’язувався прийняти та оплатити об’єкт приватизації, а також  розібрати будівлю непрацюючого заводу та привести земельну ділянку, на якій розташований завод, у належний стан, ураховуючи необхідність її використання для цілей енергетики», - йдеться у повідомленні.

Однак покупець протягом трьох років нічого не розібрав та не привів земельну ділянку у придатний для використання стан.

У зв’язку з цим  Вознесенська окружна прокуратура звернулась до суду, щоб розірвати договір купівлі-продажу та повернути державі завод. Наразі судом відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

Нагадаємо, що у вересні Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії CRH придбати акції ПрАТ «Дікергофф цемент Україна». Мова йде про два цементних заводи, один з яких на Миколаївщині.

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