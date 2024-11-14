На Південноукраїнській АЕС готують ділянку під будівництво нових енергоблоків

Південноукраїнська АЕС. Фото з відкритих джерел

На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи перед будівництвом двох енергоблоків. Наразі вже розроблено геодезичний звіт з вибору ділянки для спорудження цих потужностей та проведено відповідні геологічні дослідження.

Питання будівництва обговорили на робочій нараді фахівців з будівельних питань «Енергоатому».

Нагадаємо, що на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано нові енергоблоки № 4 та № 5 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

Зазначимо, що АР1000 — можливість атомних блоків працювати в маневровому режимі. Зважаючи на те, що ворог б’є по енергооб`єктах і знищує саме балансувальні потужності української енергетики, побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для всієї України.

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Загалом по Україні збудують 9 таких енергоблоків. По два на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС, один на Рівненській АЕС, а ще чотири на новому майданчику Чигиринської АЕС.

Зараз на Південноукраїнській АЕС виконують передпроєктні роботи, після цього підготують техніко-економічного обґрунтування. Заступник генерального директора філії «ВП ПАЕС» з капітального будівництва Андрій Пістун розповів, що крім будівництва енергоблоків у них є інші плани.

«Плани на будівництво у нас дуже амбітні. У наступному році ми плануємо ввести в експлуатацію декілька масштабних проєктів, а саме це МРТ2 — насосна станція підживлення Ташлика №2. Також у нас в планах на наступний рік введення в експлуатацію декількох черг реконструкції бризкальних басейнів з насосною станцією», — розповів він.

Крім того, на під час наради ухвалили рішення щодо створення ради будівельників, до якої увійдуть представники різних філій АТ «НАЕК «Енергоатом». Це має допомогти акціонерному товариству виробити спільний підхід до розв’язання типових проблем, що можуть виникати під час реалізації будівельних проєктів.

Нагадаємо, що біля Южноукраїнська Миколаївської області «Енергоатом» збирається будувати комплекс з виробництва тепловидільних збірок для енергоблоків атомних електростанцій — компонентів ядерного палива.