  • субота

    16 листопада, 2024

  • 4.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.3° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі

Наслідки атаки по Запоріжжі. Фото Telegram-канал Івана ФедороваНаслідки атаки по Запоріжжі. Фото Telegram-канал Івана Федорова

Російські війська атакували «Шахедами» Запоріжжя. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Під ранок росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район «шахедами». Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури», — ідеться у повідомленні.

Він додав, що у результаті атаки ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття.

Нагадаємо, що 11 листопада російські війська завдали три авіаудари по Запоріжжю. Щонайменше одна людина загинула, ще понад 20 дістали поранень.

Останні новини про: Запоріжжя

Російські війська атакували Запоріжжя: влучили по житлових будинках та лікарні
Кількість загиблих через атаку росіян по Запоріжжю зросла до 9
Російські війська скинули три КАБи на Запоріжжя: є постраждалі
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів у сфері соціального підприємництва

Володимир Коваль
новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль
новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль

Останні новини про: Запоріжжя

Російські війська скинули три КАБи на Запоріжжя: є постраждалі
Кількість загиблих через атаку росіян по Запоріжжю зросла до 9
Російські війська атакували Запоріжжя: влучили по житлових будинках та лікарні

Миколаївщина отримає ₴61 мільйон на житло для ветеранів

Альона Коханчук

Миколаївська станція переливання крові 16 і 17 листопада працюватиме тільки на видачу компонентів крові

На Миколаївщині чотири підлітки отруїлись алкоголем

Знімав будівлі ТЦК: у Миколаєві судять місцевого мешканця за звинуваченням у держзраді

Світлана Іванченко