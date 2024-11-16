Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі

Наслідки атаки по Запоріжжі. Фото Telegram-канал Івана Федорова

Російські війська атакували «Шахедами» Запоріжжя. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Під ранок росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район «шахедами». Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури», — ідеться у повідомленні.

Він додав, що у результаті атаки ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття.

Нагадаємо, що 11 листопада російські війська завдали три авіаудари по Запоріжжю. Щонайменше одна людина загинула, ще понад 20 дістали поранень.