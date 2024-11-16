На Миколаївщині за 3,4 млн планують відремонтувати дорогу у селі Кир’яківка

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

У селі Кир’яківка на Миколаївщині за 3,4 мільйона гривень планують до кінця року відремонтувати дорогу.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Мова йде про ремонт дороги від перехрестя вулиць Зоряна і Сільська до вулиці Кооперативна. За даними карт, довжина відрізка складає приблизно 319 метрів.

Дані карт Дані карт

Зауважимо, що закупівля відбувається за процедурою відкритих торгів з особливостями. Такі торги передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону «Про публічні закупівлі». Тобто ця закупівля проходить значно швидше, ніж відкриті торги.

Скриншот з ProZorro

Обраний підрядник має до 23 грудня підготувати основу для укладання шарів дорожнього покриття, а після укласти «латками» покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей. Також передбачається улаштування укріпних смуг, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних.

Наразі приймаються пропозиції від учасників, аукціон заплановано на 25 листопада.

Скриншот з ProZorro

Нагадаємо, що у Миколаєві оголосили три тендери на поточний ремонт доріг у Центральному районі міста, зокрема в мікрорайонах Варварівка та Тернівка.