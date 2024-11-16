  • субота

    16 листопада, 2024

  • 4.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за 3,4 млн планують відремонтувати дорогу у селі Кир’яківка

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

У селі Кир’яківка на Миколаївщині за 3,4 мільйона гривень планують до кінця року відремонтувати дорогу.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Мова йде про ремонт дороги від перехрестя вулиць Зоряна і Сільська до вулиці Кооперативна. За даними карт, довжина відрізка складає приблизно 319 метрів.

Дані картДані карт
Дані картДані карт

Зауважимо, що закупівля відбувається за процедурою відкритих торгів з особливостями. Такі торги передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону «Про публічні закупівлі». Тобто ця закупівля проходить значно швидше, ніж відкриті торги.

Скриншот з ProZorroСкриншот з ProZorro

Обраний підрядник має до 23 грудня  підготувати основу для укладання шарів дорожнього покриття, а після укласти «латками»  покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей. Також передбачається улаштування укріпних смуг, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних.

Наразі приймаються пропозиції від учасників, аукціон заплановано на 25 листопада.

Скриншот з ProZorroСкриншот з ProZorro

Нагадаємо, що у Миколаєві оголосили три тендери на поточний ремонт доріг у Центральному районі міста, зокрема в мікрорайонах Варварівка та Тернівка.

Останні новини про: Дороги

В Миколаєві відремонтують частину прибережної вулиці Леваневців: роботи оцінюють у ₴750 тисяч
У мікрорайоні Варварівка в Миколаєві за ₴3,5 млн хочуть відремонтувати 800 м дороги
У Миколаєві планують витратити ₴7,6 млн на ремонт доріг у Варварівці та Тернівці
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів у сфері соціального підприємництва

Володимир Коваль
новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль
новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль

Останні новини про: Дороги

У Миколаєві планують витратити ₴7,6 млн на ремонт доріг у Варварівці та Тернівці
У мікрорайоні Варварівка в Миколаєві за ₴3,5 млн хочуть відремонтувати 800 м дороги
В Миколаєві відремонтують частину прибережної вулиці Леваневців: роботи оцінюють у ₴750 тисяч

У Миколаєві станом на суботу без опалення квартири та будинки за 20 адресами

«Скіфська одіссея»: Видавництво розіграє проілюстровану миколаївським художником книгу з автографом Ліни Костенко

Нові рейси Миколаїв – Апостове: як курсує поїзд

Альона Коханчук

Головне сьогодні