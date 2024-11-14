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У Миколаєві планують витратити ₴7,6 млн на ремонт доріг у Варварівці та Тернівці

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві оголосили три тендери на поточний ремонт доріг у Центральному районі міста, зокрема в мікрорайонах Варварівка та Тернівка.

Відповідні тендери опубліковані у системі публічних закупівель ProZorro, повідомляє «МикВісті».

Ремонт трьох доріг загальною протяжністю 840 метрів обійдеться адміністрації Центрального району у 7,6 мільйонів гривень.

Скриншот з ProZorroСкриншот з ProZorro

Мікрорайон Варварівка

У мікрорайоні Варварівка замовник планує відремонтувати дві ділянки дороги за 4,9 мільйона гривень.
Мова йде про дорогу по вулиці Партизанській — від вулиці Ізмаїльської до провулку Врожайного. За даними Google Maps йдеться про ділянку довжиною 231 метр. На ремонт цієї дороги замовник хоче витратити 2,5 мільйона гривень.

Вулиця Партизанська. Скриншот з Google MapsВулиця Партизанська. Скриншот з Google Maps

Також у Варварівці планують відремонтувати покриття в провулку Веселинівському — від вулиці Веселинівської до провулку Очаківського. На ділянку довжиною 278 метрів планують витратити 2,3 мільйона гривень.

Провулок Веселинівський. Скриншот з Google MapsПровулок Веселинівський. Скриншот з Google Maps

У мікрорайоні Тернівка адміністрація Центрального району запланувала поточний ремонт дороги на вулиці Христо Ботєва (Горького) — від провулку Мирного до вулиці Новобудівної вартістю 2,7 мільйона гривень. За даними Google Maps, підрядник за ці кошти має оновити дорожнє покриття у трьох кварталах загальною протяжністю 330 метрів.

Вулиця Христо Ботєва (Горького) Скриншот з Google MapsВулиця Христо Ботєва (Горького) Скриншот з Google Maps

Ремонт усіх трьох ділянок переможці тендеру мають закінчити 15 грудня цього року. Аукціони заплановані на 19-20 листопада.

За 7,6 мільйонів гривень підрядники повинні зняти старе дорожнє покриття, влаштувати нове. В провулку Веселинівському також необхідно облаштувати тротуари з фігурної плитки та бетонних плит з тактильними індикаторами.

Нагадаємо, що нещодавно адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила два тендери на поточний ремонт доріг у мікрорайоні Варварівка загальною вартістю 3,5 мільйона гривень.

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