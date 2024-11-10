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У мікрорайоні Варварівка в Миколаєві за ₴3,5 млн хочуть відремонтувати 800 м дороги

Ремонт дороги. Архівне фото «МикВісті»Ремонт дороги. Архівне фото «МикВісті»

Адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила два тендери на поточний ремонт доріг у мікрорайоні Варварівка загальною вартістю 3,5 мільйона гривень.

Їх опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Замовник хоче за 2,2 мільйона гривень відремонтувати дорогу на вулиці Врожайній, від вулиці Очаківської до будинку 37, А. Згідно з даними Google Maps, йдеться про 650 метрів дороги. За ці кошти підрядник повинен зняти старе дорожнє покриття, влаштувати нове, а також облаштувати тротуари з фігурної плитки та бетонних плит з тактильними індикаторами.

Cкриншот з Google MapsCкриншот з Google Maps

Також адміністрація Центрального району планує за 1,3 мільйона гривень відремонтувати 165 метрів дороги на вулиці Світанковій — від вулиці Врожайної до вулиці Якова Бутовича. Закінчити роботи на обох об’єктах підрядники мають до 15 грудня цього року. Аукціони заплановані на 18 листопада.

Cкриншот з Google MapsCкриншот з Google Maps
Нагадаємо, нещодавно адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні.

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