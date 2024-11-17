  • неділя

    17 листопада, 2024

  • 2.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 2.3° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві висадили дерева у новому сквері

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської радиУ мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили дерева у новому сквер, ландшафтний дизайн якого розробили студенти-архітектори спільно з місцевими мешканцями.

Про це повідомили у Департаменті архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

Дерева посадили по вулиці Сухопутних військ України між вулицями Дачна та Польова. Силами молоді було висаджено більше 400 дерев, кушів та трав, серед яких садженці дуба, спіреї, дерену, тамаріксу, барбарису, хвойних дерев (сосни та ялівці різних видів) лаванди, бересклету, хеномелесу тощо.

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської радиУ мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради
У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської радиУ мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Також проєктом передбачено становлення лавок та смітників.

Зазначається, що ця ініціатива стала можливою завдяки грантовому конкурсу Bloomberg Philanthropies та фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund, яким передбачається фінансування та надання технічної допомоги для реалізації екологічних молодіжних міні-проєктів, спрямованих на покращення кліматичного стану міста, надання підтримки та сприяння запровадженню нових екологічних методик та практик, створенню заходів, які мають дієво вплинути на кліматичний стан міста та зробити підхід містян до використання ресурсів більш раціональним.

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської радиУ мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради
У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської радиУ мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради
У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської радиУ мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міськради погодили найменування двох зелених зон у Миколаєві — сквер «Пам’яті праведників народів світу» та сквер «Урбан парк».

Також нагадаємо, 14 вересня 20204 року у Миколаєві відбулося урочисте відкриття скверу Данської солідарності, приурочене до Дня міста. Захід об'єднав мешканців та гостей міста, а також міжнародних партнерів, які підтримують Миколаїв у відновленні та розвитку.

Останні новини про: Озеленення

Трирічний мораторій на омолоджувальну обрізку дерев: ДЖКГ Миколаєва підтримало рекомендації облкомісії
В Миколаєві важкою технікою пошкодили дерева: екологи оштрафували винуватця
Будівництво клумби за ₴1 млн на Соборній призвело до пошкодження дерева: «Підрядник зрубав скелетні корені платану»
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів у сфері соціального підприємництва

Володимир Коваль
новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль
новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль

Останні новини про: Озеленення

Будівництво клумби за ₴1 млн на Соборній призвело до пошкодження дерева: «Підрядник зрубав скелетні корені платану»
В Миколаєві важкою технікою пошкодили дерева: екологи оштрафували винуватця
Трирічний мораторій на омолоджувальну обрізку дерев: ДЖКГ Миколаєва підтримало рекомендації облкомісії

По Миколаєву вдарили «Іскандером »та «Шахедами»: пошкоджено торговий центр та будинки

Аліса Мелік-Адамян

У Миколаєві станом на суботу без опалення квартири та будинки за 20 адресами

Росія обстріляла Миколаїв: загинула жінка, серед постраждалих діти