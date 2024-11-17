У Миколаєві висадили дерева у новому сквері

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили дерева у новому сквер, ландшафтний дизайн якого розробили студенти-архітектори спільно з місцевими мешканцями.

Про це повідомили у Департаменті архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

Дерева посадили по вулиці Сухопутних військ України між вулицями Дачна та Польова. Силами молоді було висаджено більше 400 дерев, кушів та трав, серед яких садженці дуба, спіреї, дерену, тамаріксу, барбарису, хвойних дерев (сосни та ялівці різних видів) лаванди, бересклету, хеномелесу тощо.

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Також проєктом передбачено становлення лавок та смітників.

Зазначається, що ця ініціатива стала можливою завдяки грантовому конкурсу Bloomberg Philanthropies та фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund, яким передбачається фінансування та надання технічної допомоги для реалізації екологічних молодіжних міні-проєктів, спрямованих на покращення кліматичного стану міста, надання підтримки та сприяння запровадженню нових екологічних методик та практик, створенню заходів, які мають дієво вплинути на кліматичний стан міста та зробити підхід містян до використання ресурсів більш раціональним.

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міськради погодили найменування двох зелених зон у Миколаєві — сквер «Пам’яті праведників народів світу» та сквер «Урбан парк».

Також нагадаємо, 14 вересня 20204 року у Миколаєві відбулося урочисте відкриття скверу Данської солідарності, приурочене до Дня міста. Захід об'єднав мешканців та гостей міста, а також міжнародних партнерів, які підтримують Миколаїв у відновленні та розвитку.