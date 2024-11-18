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Не прибрали сміттєзвалища: сільраду на Миколаївщині притягнули до відповідальності за забруднення екології

Незаконне сміттєзвалище, фото: ДержекоінспекціяНезаконне сміттєзвалище, фото: Держекоінспекція

Керівництво Степівської сільської ради на Миколаївщині притягнули до адміністративної відповідальності, через те, що вони не ліквідували сміттєзвалища, внаслідок чого завдали збитків екології на понад 183 тисячі гривень.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, на території громади виявили два незаконних сміттєзвалища в межах сіл Широколанівка та Михайлівка.

Зазначається, що аналіз проб ґрунту зі звалища в селі Михайлівка показав перевищення гранично допустимих концентрацій амонію, хлоридів, фосфору, нітратів та інших забруднюючих речовин. 

За словами інспекторів, сільська рада не вжила заходів для запобігання цих сміттєзвалищ чи їх ліквідації, що є порушенням природоохоронного законодавства.

Тому, Степівська сільрада має ліквідувати сміттєзвалища, розробити актуальну програму управління відходами, визначити земельну ділянку для легального видалення та захоронення побутових відходів, а також організувати конкурс для залучення виконавця послуг із поводження з відходами.

Незаконне сміттєзвалище, фото: ДержекоінспекціяНезаконне сміттєзвалище, фото: Держекоінспекція
Незаконне сміттєзвалище, фото: ДержекоінспекціяНезаконне сміттєзвалище, фото: Держекоінспекція
Незаконне сміттєзвалище, фото: ДержекоінспекціяНезаконне сміттєзвалище, фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що  Миколаєві оголосили конкурс з вибору компанії, яка буде сортувати відходи поблизу міського звалища.

Слід зазначити, що депутати на засіданні міськради 26 вересня погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

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