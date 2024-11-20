Половина українців підтримують переговори для завершення війни, — дослідження Gallup

За даними опитувань половина українців підтримують переговори для завершення війни. Ілюстрація Gallup

52% українців виступають за швидке завершення війни через переговори. У той же час 38% вважають, що Україна має продовжувати боротьбу до перемоги.

Про це свідчать опитування, проведені Gallup у серпні та жовтні 2024 року в Україні.

За даними досліджень, настрій українців змінився. Так, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році 73% українців підтримували боротьбу до повної перемоги.

Однак вже в 2023 році цей показник знизився до 63%, тоді як підтримка переговорів виросла до 27%. У 2024 році вперше більшість, 52% громадян, виступають за переговори.

Інфографіка дослідження Gallup

Підтримка продовження війни знизилася у всіх регіонах, незалежно від близькості до фронту. Зокрема, на сході України, де бойові дії тривають найбільше, 63% жителів підтримують мирні переговори, тоді як лише 27% вважають, що слід продовжувати боротьбу.

В той же час, у Києві підтримка продовження війни впала на 39 пунктів, а в західних областях — на 40 пунктів. За даними дослідників, це демонструє сильне зростання втоми від війни навіть у віддалених від фронту регіонах.

Інфографіка дослідження Gallup

Згідно досліджень, українці змінили своє ставлення і до повернення територій. Так, у 2022 та 2023 роках 92-93% українців, які підтримували боротьбу, вважали, що перемога означає повернення всіх територій, включаючи Крим. Хоча у 2024 році цей показник залишається досить високим, він знизився до 81%.

Інфографіка дослідження Gallup

Зазначається, що значна частина українців, які підтримують швидке завершення війни через переговори, впевнені, що Україна повинна бути готовою поступитися територією задля досягнення миру.

Зокрема, 52% цієї групи згодні з таким підходом, тоді як 38% виступають проти, а 10% ще не визначилися. Gallup не уточнював рівень територіальних поступок, на які б були готові українці.

Інфографіка дослідження Gallup

У Gallup повідомили, що у 2023 і 2024 роках частина окупованих територій, не були включені до дослідження через відсутність покриття українських мобільних операторів. Ці території становлять близько 10-12% від загальної чисельності населення.

Раніше повідомлялось, за результатами опитування, проведеного з 20 вересня по 3 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.