По Україні вводять екстрені та аварійні відключення електроенергії

Екстрені відключення світла в областях України, ілюстраційне фото

У Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернівецькій, Житомирській, Полтавській й Сумській областях застосували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.

«Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла», — йдеться в повідомленні

Як пояснили в обленерго, превентивні знеструмлення запроваджені, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області 21 листопада діють графіки погодинних відключень.