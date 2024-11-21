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По Україні вводять екстрені та аварійні відключення електроенергії

Екстрені відключення світла в областях України, ілюстраційне фотоЕкстрені відключення світла в областях України, ілюстраційне фото

У Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернівецькій, Житомирській, Полтавській й Сумській областях застосували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.

«Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла», — йдеться в повідомленні

Як пояснили в обленерго, превентивні знеструмлення запроваджені, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області 21 листопада діють графіки погодинних відключень.

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