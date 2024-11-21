«Чекаєш, і думаєш, що зараз прилетить в тебе», — військовий із Миколаївщини розповів про оборону регіону та службу в ТЦК

Старший сержант Сергій із позивним «Аматор», який долучився до лав ЗСУ у 2022 році, поділився своїм досвідом участі в боях на Миколаївщині та Херсонщині. Зараз через стан здоров’я 56-річний військовослужбовець працює в одному з Миколаївських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Сюжет з історією військового опублікували на сторінці Миколаївського обласного ТЦК та СП.

До початку повномасштабної війни Сергій працював за кордоном, займався підприємництвом, а в лютому 2022 року відправив сім’ю за кордон і пішов до військкомату. «Аматор» пояснив, що його позивний відображає його шлях у Збройних силах.

— Я не професійний військовий, а любитель, як кажуть. Тому і вибрав позивний «Аматор», — поділився Сергій.

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Не маючи бойового досвіду Сергій проходив навчання і згодом потрапив до 11-го окремого стрілецького батальйону, де виконував завдання у населених пунктах Давидів Брід та Сухий Ставок на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

— Сиділи в норі, приймали на себе удар, ходили на КСП, на чергування. Як йшли в наступ кацапи, то відстрілювалися. А стріляли вони дуже жорстко, це ж був нуль. Там найважче. Чекаєш, і думаєш, що зараз прилетить в тебе, — розповів військовий.

Згодом Сергія перевели до підрозділу хімічного захисту. У 2023 році, після обстеження, його визнали обмежено придатним і направили до територіального центру комплектування.

— Я так розумію, що вони вирішили всіх хворих та поранених відкинути в ТЦК. З бойовими завданнями вже не справлялися однаково, як молоді, — каже Сергій.

Чоловік розповідає, що фізично на новій посаді працювати стало легше, але морально навпаки — важче. Під час одного з виїздів як працівник ТЦК Сергій отримав травму.

— Зустріли чоловіка, який не хотів пред'являти документи, почалася шарпанина, почали боротися. Я впав, він на мене, зламав ключицю мені. Я вибув зі строю майже на два місяці, робив операцію, — розповів військовий.

Нині у підрозділі Сергія служать десять військовослужбовців із бойовим досвідом, більшість із них отримали поранення. Чоловік підкреслив, що вважає несправедливим, коли одні йдуть на фронт, а інші залишаються осторонь.

— Люди багато настраждалися, і це здається несправедливим: одні воюють, а інші не воюють. Зазвичай люди добре знають про свої права, але часто забувають про обов’язки, — каже військовий.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївському ТЦК роз’яснили, як відбувається вручення повісток та які штрафи передбачені за їх ігнорування.

Також, раніше, підполковник Вікторія Іванова, начальник відділу оформлення допомог Миколаївського обласного ТЦК та СП, розповіла, на які виплати можуть розраховувати військові та їхні родини.