У Миколаєві чоловік вкрав шурупокрут і телефон — суд дав йому за це 7 років

Центральний районний суд, фото з відкритих джерел

У Миколаєві 28-річного жителя міста, який раніше був судимий і знову опинився на лаві підсудних за грабежі, засудили до 7 років.

Про це йдеться у повідомленні Центрального районного суду.

Як встановив суд, у квітні 2023 року обвинувачений, перебуваючи в гостях у знайомого, вкрав із його квартири шурупокрут вартістю 1800 гривень та здав його до ломбарду.

Пізніше в серпні 2023 року зловмисник підійшов до 66-річного пенсіонера на проспекті Героїв України, попросив у нього цигарку, а потім вирвав із рук мобільний телефон «Samsung» вартістю 1600 гривень і продав його на ринку за 300 гривень.

На суді обвинувачений визнав свою провину. За рішенням суду його визнали винним за частиною 4 статті186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний із насильством або погрозою його застосування).

Обвинуваченого засуджено до 7 років і 2 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 листопада Центральний районний суд Миколаєва тимчасово припинив роботу через загрозу безпеці.