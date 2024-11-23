  • субота

    23 листопада, 2024

  • 6.9°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 23 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 6.9° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві чоловік вкрав шурупокрут і телефон — суд дав йому за це 7 років

Центральний районний суд, фото з відкритих джерелЦентральний районний суд, фото з відкритих джерел

У Миколаєві 28-річного жителя міста, який раніше був судимий і знову опинився на лаві підсудних за грабежі, засудили до 7 років.

Про це йдеться у повідомленні Центрального районного суду. 

Як встановив суд, у квітні 2023 року обвинувачений, перебуваючи в гостях у знайомого, вкрав із його квартири шурупокрут вартістю 1800 гривень та здав його до ломбарду.

Пізніше в серпні 2023 року зловмисник підійшов до 66-річного пенсіонера на проспекті Героїв України, попросив у нього цигарку, а потім вирвав із рук мобільний телефон «Samsung» вартістю 1600 гривень і продав його на ринку за 300 гривень.

На суді обвинувачений визнав свою провину. За рішенням суду його визнали винним за частиною 4 статті186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний із насильством або погрозою його застосування).

Обвинуваченого засуджено до 7 років і 2 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 листопада Центральний районний суд Миколаєва тимчасово припинив роботу через загрозу безпеці.

Останні новини про: Кримінал

На Київщині чоловік кинув гранату в дружину та сина під час сварки: жінка загинула
Загрожує до 10 років ув'язнення: миколаївські правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав мобільний телефон
Вбив знайомого кухонним ножем: на Миколаївщині підозрюваного взяли під варту
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Третя офлайн-сесія за час війни: депутати Миколаївської облради обрали Табунщику заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Олена Козубовська
новини

У Миколаївській облраді зʼявились нові депутатки від партії «Наш край», яку влада намагається заборонити

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам пропонують купити будівлю, щоб розмістити там центр протезування для військових у Миколаєві

Юлія Бойченко

Останні новини про: Кримінал

Вбив знайомого кухонним ножем: на Миколаївщині підозрюваного взяли під варту
Загрожує до 10 років ув'язнення: миколаївські правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав мобільний телефон
На Київщині чоловік кинув гранату в дружину та сина під час сварки: жінка загинула

Громаду на Миколаївщині двічі за день атакували FPV-дронами

Аліса Мелік-Адамян

Графік відключень світла на Миколаївщині 23 листопада

Оренда житла у Миколаєві одна з найдоступніших серед українських міст