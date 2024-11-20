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Центральний суд Миколаєва тимчасово припиняє роботу через загрозу безпеці

Сьогодні, 20 листопада, тимчасово припинив роботу Центральний районний суд Миколаєва. 

Відповідний наказ розміщений на Facebook-сторінці суду.

У документі зазначено, що дана міра необхідна у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю відвідувачів і працівників суду.

Робота суду припинена з 14:00. Наказ залишається чинним до особливого розпорядження в.о. голови суду. Інформація про це рішення вже оприлюднена на офіційному сайті суду та веб-порталі «Судова влада України».

Наказ про припинення роботи судуНаказ про припинення роботи суду

У коментарі «МикВісті» головний спеціаліст із забезпечення зв’язків зі ЗМІ суду Володимир Діденко зазначив, що справи, які мав сьогодні заслухати суд, відкладені.

Нагадаємо, вранці 20 листопада посольство США в Україні заявило, що має «конкретну» інформацію про можливий масований обстріл, який може відбутися сьогодні. У зв'язку з цим дипломатична установа буде тимчасово зачинена.

До кінця дня також припинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.

Крім того, впродовж дня Telegram-канали поширюють інформація про можливість удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Проте влада запевняє — така загроза існує щодня.

Пізніше в ГУР заявили, що Росія розповсюджує фейкові повідомлення про загрозу ракетного удару по Україні. Зокрема у МЗС України назвали «інформаційним нагнітанням» безпекові попередження посольств у Києві.

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