Військовий з Миколаївської бригади розповів, як самотужки відбивав наступ росіян на Донеччині

Юрій, військовий з позивним «Соловей», який добровольцем пішов до лав 79-ї десантно-штурмової бригади Миколаєва, продовжує службу в одному з ТЦК міста після важких поранень. Він брав участь у боях на Донеччині, де під час штурму росіян отримав численні осколкові поранення.

Сюжет з історією військового поділилися на сторінці Миколаївського обласного ТЦК та СП.

У 2022 році Юрій, уродженець Сумщини, приїхав до Миколаєва, звідки родом його дружина Юлія, і добровольцем долучився до Збройних Сил України. Служба в 79-й бригаді привела його на Донеччину. Одна з битв стала справжнім випробуванням: після втрати побратима Юрій залишився один на позиції, де відбивав наступ росіян. Юрій розповів, як стікаючи кров'ю, намагався доповзти до своїх.

— Я почув звук дрона. І потім почався мінометний обстріл. Я вже зрозумів, що це по мені, тому що дрон висів наді мною і коригував вогонь. Вони ще хотіли вичислити, скільки нас там є. Я був один, тому вони лупили тільки по мені, — пригадує військовий.

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За словами Юрія, йому вдалося дістатися до українських позицій. По дорозі до лікарні російські війська знову відкрили вогонь по медичному транспортному засобу, яким чоловіка везли до лікарні, що ще більше ускладнило ситуацію для пораненого військового.

Далі була операція і складна реабілітація. Юрій не міг одразу стати на ноги. Чоловік каже, що лікарі не змогли дістати з його тіла ні одного уламку.

— Не дістали жодного, усі вони в мені. Тому що вони дуже дрібні. Рука в мене досі не працює, тому на холод вона дуже дає про себе знати. В плечовому суглобі, до ліктя, там більше 20 осколків, — каже чоловік.

Незважаючи на важкі поранення, Юрій не покинув військову службу. Тепер він працює в одному з ТЦК Миколаєва.

— Якщо б я міг повернути час назад, я б знову зробив те саме. Може, деякі люди не розуміють цього, але якщо ми не будемо відстоювати наші міста, може статися те ж саме, що сталося з Херсоном, який був під окупацією. Тому треба не лише критикувати, а й взяти себе в руки і йти, — підсумовує він.

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Також, раніше, підполковник Вікторія Іванова, начальник відділу оформлення допомог Миколаївського обласного ТЦК та СП, розповіла, на які виплати можуть розраховувати військові та їхні родини.