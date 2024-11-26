У Первомайську за ₴3,2 млн придбають житло для дитячого будинку з Херсонщини

У Первомайську придбають житло для дитячого будинку. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Первомайську за 3,2 мільйона гривень придбають житло для дитячого будинку сімейного типу, який переїхав з Олешківського району Херсонщини.

Відповідний проєкт рішення розміщено на сайті Первомайської міської ради.

Зазначається, що 3 мільйони 245 тисяч гривень на придбання будинку – це субвенція з державного бюджету для розвитку сімейних та інших форм виховання.

Для родини купують будинок загальною площею – 193,1 квадратний метр жилою площею – 127,7 квадратних метрів. Також є земельна ділянка площею 8,15 соток.

Будинок буде на балансі міської ради. З родиною укладуть договір найму на 4 роки 11 місяців.

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що у Первомайську функціонує внутрішньопереміщений будинок сімейного типу, який перемістився з Херсонської області у зв'язку з окупацією Олешківського району. В родині виховують 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також нагадаємо, що цього року в Миколаївській області усиновлено 31 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.