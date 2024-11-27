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У миколаївському парку «Дубки» сапери знайшли 17 боєприпасів

Розмінування парку Розмінування парку "Дубки". Фото: Миколаївська міська рада

Під час розмінування миколаївського парку «Дубки» сапери знайшли 17 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що станом на листопад групи розмінування виявили 17 небезпечних суббоєприпасів від реактивних систем залпового вогню. Їх знищили співробітники ДСНС. Загальна площа розмінованих ділянок становить 13 738 квадратних метрів.

«Наразі робота з гуманітарного розмінування парку «Дубки» триває. Тож наголошуємо: ця територія досі залишається небезпечною для відвідування громадянами. Тому закликаємо дотримуватися правил безпеки», — йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначили, що роботи з розмінування профінансовані через данську неурядову організацію DanChurchAid.

Нагадаємо, що шукати вибухонебезпечні предмети у парку «Дубки», що в Інгульському районі, почали у жовтні. 

Раніше у лютому 2024 року на території урочища «Дубки» виявили ділянку з вибухонебезпечними предметами. По визначеному периметру нанесли на асфальт маркування, а також огородили небезпечні ділянки попереджувальною стрічкою.

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