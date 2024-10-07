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У Миколаєві взялися за розмінування парку «Дубки»

У Миколаєві обстежують урочище «Дубки». Фото: Посольство Данії в Україні.У Миколаєві обстежують урочище «Дубки». Фото: Посольство Данії в Україні.

У миколаївському парку «Дубки», що в Інгульському районі, обстежують територію та шукають вибухові предмети.

Про це повідомили у Посольстві Данії в Україні.

Зазначається, що площа обстеження  приблизно 29 тисяч квадратних метрів. Роботи виконує громадська організація DanChurchAid за фінансового сприяння Посольства Данії в Україні.

«Ініціатива важлива; йдеться про безпеку громадян та дозволяє громаді у процесі відбудови заново освоїти спільну землю», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року на території урочища «Дубки» виявили ділянку з вибухонебезпечними предметами. По визначеному периметру нанесли на асфальт маркування, а також огородили небезпечні ділянки попереджувальною стрічкою.

У Миколаєві обстежують урочище «Дубки». Фото: Посольство Данії в Україні.У Миколаєві обстежують урочище «Дубки». Фото: Посольство Данії в Україні.

Як триває розмінування Миколаївщини? 

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі. 

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також повідомлялося, що до кінця 2024 року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть японського виробництва. 

27 вересня стало відомо, що на Миколаївщині з 30 тисяч гектарів, що підлягають розмінуванню, очищено майже половину.

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