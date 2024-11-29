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Львівщина стала першою областю без громад УПЦ МП, — ОВА

Церква Святого Георгія, фото: Tvoemisto.tvЦерква Святого Георгія, фото: Tvoemisto.tv

Львівська область стала першою в Україні, де не залишилось жодної зареєстрованої релігійної громади УПЦ МП.

Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

До початку агресії Росії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.

За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власним бажанням.

«Доля цих релігійних громад вчергове доводить відсутність майбутнього у маніпуляцій та задурювання. Існує лише два шляхи — правда або брехня. І правда обов’язково переможе», — заявив Козицький.

Нагадаємо, новий «план стійкості» України включає політику щодо церков та релігійних організацій, заявив Президент Володимир Зеленський. Створюється модель співпраці для зміцнення держави та духовної незалежності.

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