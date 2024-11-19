Зеленський представив у Раді «план стійкості» на 10 пунктів

Володимир Зеленський, Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, представив у Верховній раді внутрішній «план стійкості» країни, який включає 10 ключових пунктів.

Про це повідомили народні депутати від Голосу Ярослав Железняк та від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

За словами Олексія Гончаренко, «план стійкості» включає в себе такі пункти:

Єдність Фронт Зброя Гроші Енергетика Безпека Громади Людський капітал Культурний суверенітет Політика героїв

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Як відзначив Ярослав Железняк, Президент наголосив, що виборів зараз не буде.

«Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори», — сказав Володимир Зеленський.

Також Президент розповів, що зменшення мобілізаційного віку не буде.

«Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку», — сказав він.

Президент також повідомив, що будуть запроваджені Військовий омбудсмен та Технологічна ставка.

Крім цього, буде створено Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра. Також до кінця року будуть заповнені всі вакансії українських послів та будуть заміни по країнам G7. Володимир Зеленський повідомив про ініціативу запровадити «культурний Рамштайн».

Також буде запровадження «помічника ветерана». 11 тисяч фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. Зазначається, що весь план з додатками буде представлений у грудні.

Раніше, Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня, який включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти «плану перемоги»: