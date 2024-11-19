«Час тих, хто освячує терор, закінчився», — Зеленський про УПЦ МП

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Новий «план стійкості» України включає політику щодо церков та релігійних організацій, заявив Президент Володимир Зеленський. Створюється модель співпраці для зміцнення держави та духовної незалежності.

Зокрема, влада планує продовжити співпрацю з релігійними спільнотами, за винятком Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), заявив Володимир Зеленський під час презентації плану внутрішньої стійкості України у Верховній Раді 19 листопада.

Він зауважив, що в Україні зберігається «світський характер» державних інституцій, однак влада має продовжувати розвивати партнерство між державою та церквою, релігійними спільнотами.

За його словами, одним із прикладів такої співпраці є Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яку створили в 1996 році.

— У межах цього діалогу можемо визначати, які моделі більшої співпраці здатні зміцнити нашу державу та всіх наших людей, нашу духовну незалежність, нашу соціальну роботу в Українській державі. Звичайно, не йдеться про московську церкву. Час тих, хто освячує терор, закінчився, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що згідно опитувань абсолютна більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок із Росією.

Крім того, «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.