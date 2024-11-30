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Постачальник військового одягу із США звинуватив Міноборони та Нацпол у вимаганні хабара

Форма для військових. Фото: prm.uaФорма для військових. Фото: prm.ua

Американська компанія Sinclair & Wilde оприлюднила заяву, в якій звинуватила Національну поліцію України та Міністерство оборони у вимаганні хабара.

Про це повідомила пресслужба Sinclair & Wilde.

У документі зазначено, що компанія Sinclair & Wilde мала п'ять контрактів на постачання Міністерству оборони України військової форми й текстилю. Турецька компанія була субпідрядником.

За її словами, українські чиновники відмовилися виплатити компанії 14,5 мільйона доларів за виконані контракти на постачання військової форми, вимагаючи натомість «відкат».

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«Незважаючи на отримання всіх товарів, включно з товарами за п'ятим контрактом, який від самого початку передбачав 100% передоплати, Міністерство оборони рішуче відмовилося виплачувати $12,5 млн за п'ятим контрактом і решту 50% заборгованості за першим контрактом. У такий спосіб Sinclair & Wilde не отримала $14,5 млн із $35 млн контрактів, незважаючи на те, що поставила всі товари й здійснила значні платежі турецькому виробнику», – йдеться в листі.

Sinclair & Wilde категорично заперечує неправдиві та безпідставні заяви, зроблені у нещодавно оприлюдненому відео Національною поліцією України і вважає, що ці заяви є спробою приховати корупцію в Україні.

У компанії заявили, що протягом року вони неодноразово відмовлялися платити хабарі, що врешті призвело до затримки виплати грошей за контракти.

Компанія також зазначає, що надала Нацполіції всю необхідну інформацію, включаючи свідчення і докази, які спростовують звинувачення проти неї. Однак, за її словами, після конфіденційних зустрічей з українськими правоохоронцями стали відомі деталі розслідування, що загрожувало безпеці свідків, зокрема громадянина США.

Sinclair & Wilde також спростовує звинувачення у завищенні цін на постачану продукцію, підкреслюючи, що ціни були нижчими за ринкові, з огляду на витрати на доставку та логістику. Через цей інцидент компанія заявила про припинення співпраці з Національною поліцією України.

Нагадаємо, що Міністерство оборони заявляє, що третій тиждень активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

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