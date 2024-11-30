Через безпекову ситуацію часткове відкриття повітряного простору неможливе, — Шмигаль

Через безпекову ситуацію часткове відкриття повітряного простору неможливе. Фото: pexels

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з огляду на поточну безпекову ситуацію часткове відкриття повітряного простору наразі неможливе.

Про це він заявив під час Міжнародного транспортного форуму, пише Укрінформ.

Прем’єр-міністр пояснив, що уряд провів оцінку ризиків і визначив потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору, проте питання безпеки та військової ситуації залишаються основними.

— Наша мета — розвивати сухопутні та альтернативні маршрути для забезпечення стабільної доставки вантажів і перевезення пасажирів, — зазначив він.

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Шмигаль наголосив, що через російські атаки зазнала пошкоджень значна частина авіаційної інфраструктури. Щонайменше 15 цивільних аеропортів були пошкоджені під час бойових дій.

Окрім того, ворог здійснив близько 60 атак на портову інфраструктуру за останні три місяці, внаслідок чого було знищено або пошкоджено майже 300 об’єктів і 22 цивільних судна.

Водночас уряд продовжує працювати над розвитком альтернативних маршрутів для доставки вантажів та перевезення пасажирів, зокрема через сухопутні кордони та залізничний і автомобільний транспорт.

Як відомо, авіасполучення в Україні було припинено з початку масштабного вторгнення РФ в Україну.

В листопаді 2024 року старший партнер консалтингової компанії Marsh McLennan, на Київському міжнародному економічному форумі заявив, що Україна планує відновити роботу одного зі своїх аеропортів до кінця 2025 року, і президент Володимир Зеленський хоче, щоб це був «Бориспіль».

Нагадаємо, що міністерство розвитку громад та територій України представило у Варшаві дорожню карту для відкриття українського повітряного простору під час воєнного стану.