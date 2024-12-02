Миколаївська громада передала захисникам нову партію дронів від місцевого виробника. Скриншот з відео міського голови Олександра Сєнкевича

Військовослужбовцям на Запорізькому напрямку передали чергову партію FPV-дронів, виготовлених миколаївською компанією.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Дрони FPV (First Person View) обладнані сучасними технологіями та перевірені в бойових умовах. Мер Миколаєва також додав, що найближчим часом планується передача ще більшої партії FPV-дронів.

— Передали ще партію FPV-дронів для наших бійців миколаївського батальйону, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Ці «пташки» відрізняються від попередніх, адже є десятидюймовими. Їх виготовила наша миколаївська компанія. Ці дрони не лише знищують ворога, а й зберігають життя нашим бійцям, що є найголовнішим, – зазначив міський голова.

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За словами бійця миколаївського батальйону, такі пристрої допомагають не тільки ефективніше виконувати завдання, а й зберігати життя захисників.

— Ми, миколаївський батальйон, який захищає рідну землю з перших днів, вдячні за такі інновації. Ці дрони не тільки знищують ворога, але й рятують життя нашим хлопцям, які тримають позиції на передовій, – зазначив військовий.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва за даними 2023 року спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року Миколаївська міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу вартістю понад 7 мільйонів гривень.