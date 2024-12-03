Голова комітету свободи слова не підтримує законопроєкт щодо посилення відповідальності за інформацію з реєстрів

Ярослав Юрчишин. Фото з Facebook-сторінки

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин не підтримує законопроєкт № 10242, який створює загрози свободі слова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«У Раді хочуть протягнути шкідливий для свободи слова законопроєкт. ЗП №10242, ініційований ексОПЗЖ, створює великі загрози для боротьби з корупцією та свободи слова... Я підтримую заяву Медіаруху і закликаю всіх свідомих депутатів блокувати №10242. Завжди акцентую: нічого про журналістів без журналістів. Цей же законопроєкт хочуть ухвалити всупереч волі медійників», — написав він.

Ярослав Юрчишин зазначає, згідно із законопроєктом, якщо журналіст-викривач або його джерело в правоохоронних органах оприлюднять інформацію з публічних електронних реєстрів про власника нової дорогої автівки або «покажуть, що чиновник у незрозумілий спосіб перетнув кордон» то 8 років отримає журналіст або джерело, а не корупціонер.

«Можна довго водити хороводи довкола нібито інформаційної безпеки, але все це виглядає, як спроба наступу на свободу слова. Якщо є реальні безпекові ризики — треба виходити на діалог з медіаспільнотою та разом напрацьовувати рішення», — зазначив він.

Нагадаємо, що Інститут масової інформації в понеділок оприлюднив заяву Медіаруху та правозахисників, що закликає нардепів не підтримувати законопроєкт №10242 у його нинішній редакції. Медійники вважають, що цим законопроєктом створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів. Зокрема, він відкриває можливість для прослуховування та стеження за журналістами.