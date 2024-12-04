Через війну населення України скоротилося на понад 6 млн жителів, — омбудсмен

Через війну населення України скоротилося на понад 6 млн жителів, фото: Getty Images

Через повномасштабну агресію Росії кількість населення в Україні скоротилася з 42 мільйонів до 35,8 мільйона людей.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він додав, що до 2051 року кількість населення в Україні може знизитися до 25,2 млн людей, а тому держава взяла на себе фінансування зберігання репродуктивних клітин українських військових та військовослужбовиць, якщо вони зазнають поранень, які впливають на репродуктивні функції.

А втім, на думку Дмитра Лубінця, держава недостатньо інформує населення щодо можливих медичних гарантій, а тому наголошує на тому, що таке інформування треба посилити, а також вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства.

«Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики», — підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, що населення Миколаєва станом на кінець 2024 року збільшилося на 63 тисячі людей порівняно з минулим роком.

Як відомо, станом на 1 лютого 2022 року чисельність населення міста, за оцінками, становила 469 тисяч 545 людей. У 2023 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв, що в Миколаєві проживає близько 350-360 тисяч осіб, з них близько 56 тисяч це внутрішньо переміщені особи.

Проте, за даними мобільних операторів, на 1 лютого 2024 року цей збільшився до 423 тисяч 225 осіб.