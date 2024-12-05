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На Одещині фірма депутата виграла тендер на ₴14,6 млн на утримання доріг

«Служба місцевих автомобільних доріг» планує укласти договір на утримання доріг на14,6 мільйонів гривень . Архівне фото «Служба місцевих автомобільних доріг» планує укласти договір на утримання доріг на14,6 мільйонів гривень . Архівне фото "МикВісті".

В Одеській області «Служба місцевих автомобільних доріг» планує укласти договір на утримання доріг на 14,6 мільйонів гривень з фірмою депутата Одеської обласної ради.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, держпідприємство «Служба місцевих автомобільних доріг» провело відкриті торги з особливостями та обрала підрядника для експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Йдеться про ділянки 120 доріг району, вісім з яких — обласного значення у Березівському районі на Одещині.

Скриншот з ProZorroСкриншот з ProZorro
Скриншот з ProZorroСкриншот з ProZorro

На торгах було подано єдину пропозицію від товариства з обмеженою відповідальністю «Березівкаагрошляхбуд». Утримувати дороги підрядник буде до 31 грудня 2025 року.

За даними сервісу YouControl, це підприємство зареєстроване у місті Березівка у 2003 році. Власником фірми є Князь Хачатрян. Він є депутатом Одеської обласної ради.

Князь Хачатрян. Фото газета Князь Хачатрян. Фото газета "Топор"

Як повідомляє «Антикорупційний вимір», «Березівкаагрошляхбуд» лише за 18 місяців отримала контрактів на два мільярди гривень. Та Антимонопольний комітет перевіряє факт змови між «Березівкаагрошляхбуд» та БФ «Миколаївавтодор», коли ті нібито змагались за підряд на ремонт дороги у селі Благодатне Миколаївської області. Фірма депутата також фігурує у справі про розкрадання коштів під час ремонту доріг у Кіровоградській області.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація морських портів України оголосила тендер на ремонт дороги у порту Чорноморська. Очікувана вартість робіт становить 59,1 мільйона гривень.

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