«Нема кому робити», — мер Одеси поскаржився на ТЦК, які щодня мобілізують комунальників

Мер Одеси Геннадій Труханов, фото: Facebook міського голови

В Одесі комунальні працівники три дні не могли розпочати ремонт котельної через мобілізаційні дії працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це заявив Одеський міський голова Геннадій Труханов під час засідання сесії міської ради 4 грудня, пишуть «МикВісті».

— Кожен день – я підкреслюю це – у нас є випадки, коли наші бригади їдуть на виконання робіт, їх зупиняють і направляють до військкомату. Це кожного дня відбувається, – сказав міський голова.

За його словами, працівники ТЦК затримують комунальників прямо на вулиці. Останній випадок, додав мер стався з залученими з інших регіонів комунальними працівниками, які мали виконувати роботи з заміни 130-метрової котельної труби.

— У нас зараз стоїть кран великої потужності і там виконуються роботи, які не виконував ще ніхто в Україні. Ця труба в аварійному стані. Ми залучили кран, заплатили шалені гроші, залучили фахівців з інших регіонів. Вони приїхали, направились на виконання робіт, а потім тікають та забігають до нашого підприємства. Після цього вийшов наш співробітник і довго пояснював, що це робітники, які зараз будуть знімати трубу. Ким їх замінити? Нехай вони самі тоді (працівники ТЦК, – прим.) полізуть і зроблять це. Ми тратили три доби на те, щоб роз'яснити, забрати їх та повернути до робіт, – розповів Геннадій Труханов.

Раніше в Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією. Ця ситуація виникла через недостатню кількість водіїв, на що вплинула мобілізація, пояснив мер Олександр Сєнкевич.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Водночас жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.