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Після війни Міносвіти хоче залучити в українські університети 100 тисяч іноземців

Михайло Винницький. Фото: facebook/kyiv.universityМихайло Винницький. Фото: facebook/kyiv.university

У Міністерстві освіти планують після завершення війни повернути до України 100 тисяч іноземців, які будуть навчатися в закладах освіти.

Про це сказав заявив міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю «Українському радіо».

Він зазначив, що до війни в Україні вчилися 73 тисячі іноземних студентів. Здебільшого вони були з Індії, Північної Африки та колишніх радянських країн, а також Глобального Півдня. Більшість із них вчились на медиків — таких було приблизно 68 тисяч.

«Я можу це оголосити, що найближчим часом після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну щонайменше 100 тисяч студентів», — зазначив Михайло Винницький.

Він також зазначив, перебування одного іноземного студента в Україні разом із гуртожитком та оплатою за навчання вартує приблизно 10 тисяч євро на рік. За його словами, це вигідно для економіки країни.

«Порахуйте, це мільярд євро щороку в нашу економіку. Наша освіта конкурентоспроможна, ми маємо можливості це зробити. Нам треба вкладати зараз в інфраструктуру для того, щоб вона була приваблива. І ми маємо можливості створити такий економічний драйвер цією мережею закладів вищої освіти, яка на сьогоднішній день у нас є», — додав він.

Раніше повідомлялося, що з 2025-2026 навчального року студенти третього курсу в українських вишах проходитимуть базову військову підготовку. Такі нововведення не пов’язане з мобілізацією, а покликане забезпечити студентів базовими знаннями та навичками з самооборони, поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги.

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