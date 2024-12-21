  • субота

    21 грудня, 2024

  • 7.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • 7.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаїв готовий допомогти херсонцям у разі евакуації, — Кім

Віталій Кім розповів, що Миколаїв готовий допомогти херсонцям у разі евакуації. Архівне фото «МикВісті»Віталій Кім розповів, що Миколаїв готовий допомогти херсонцям у разі евакуації. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївська область готова прийняти жителів Херсона у разі необхідності евакуації та надати їм усю необхідну допомогу.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Про евакуацію: ми всі готові. Завжди раді херсонцям, хоч і з такого приводу. Миколаїв ніколи не кине Херсон. Ми свої резерви маємо і допомагаємо», — розповів він.

За його словами, що російські війська продовжують обстріли й імітують штурмові дії, але українські захисники ефективно протидіють атакам.

«Хочу подякувати нашим хлопцям. Усе настільки спокійно, навіть ті, хто там дуже переймався, спокійно все відпрацювали. Дуже багато втрат в окупантів. Прямо чудово вийшло. Тобто ніяких там позаштатних ситуацій немає. Навіть резерви там ніхто не використовував», — заявив Віталій Кім.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи вночі 20 грудня намагались просунутись у напрямку Херсона.

Останні новини про: Віталій Кім

Миколаївщина прихистила близько 70 тисяч переселенців з Херсонщини, — Кім
У Миколаєві видали сертифікати на житло ветеранам та сім'ям загиблих військових
Через загрозу обстрілів збільшено кількість черг відключень на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко

Останні новини про: Віталій Кім

Через загрозу обстрілів збільшено кількість черг відключень на Миколаївщині
У Миколаєві видали сертифікати на житло ветеранам та сім'ям загиблих військових
Миколаївщина прихистила близько 70 тисяч переселенців з Херсонщини, — Кім

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська

Росія атакувала Миколаївщину дронами: пошкоджено житловий будинок