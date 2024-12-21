Миколаїв готовий допомогти херсонцям у разі евакуації, — Кім

Віталій Кім розповів, що Миколаїв готовий допомогти херсонцям у разі евакуації. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївська область готова прийняти жителів Херсона у разі необхідності евакуації та надати їм усю необхідну допомогу.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Про евакуацію: ми всі готові. Завжди раді херсонцям, хоч і з такого приводу. Миколаїв ніколи не кине Херсон. Ми свої резерви маємо і допомагаємо», — розповів він.

За його словами, що російські війська продовжують обстріли й імітують штурмові дії, але українські захисники ефективно протидіють атакам.

«Хочу подякувати нашим хлопцям. Усе настільки спокійно, навіть ті, хто там дуже переймався, спокійно все відпрацювали. Дуже багато втрат в окупантів. Прямо чудово вийшло. Тобто ніяких там позаштатних ситуацій немає. Навіть резерви там ніхто не використовував», — заявив Віталій Кім.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи вночі 20 грудня намагались просунутись у напрямку Херсона.