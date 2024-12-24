В Одесі вчительці історії загрожує штраф за уроки російською

Від на центр Одеси. Фото: pinterest.com

В одній із шкіл Одеси вчителька вела уроки російською мовою та поширювала антиукраїнські наративи. Після початку службової перевірки вона звільнилася зі школи.

Про це розповіла представниця уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк в інтерв’ю «УСІ».

Вона повідомила, що під час заняття педагогиня розмовляла виключно недержавною мовою. Окрім того, за словами Ярослави Вітко-Присяжнюк, вчителька транслювала антиукраїнські наративи.

«Це був урок історії України і там транслювалися абсолютно антиукраїнські наративи», — додала вона.

Стосовно вчительки розпочали службову перевірку. В той же день вчителька написала заяву на звільнення за власним бажанням.

«Утім, це не звільняє її від адміністративної відповідальності», — додала Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Нагадаємо, що в Одесі в червні стався мовний конфлікт на бізнес-заході під назвою Вечір нетворкінгу. Один із спікер відмовився говорити українською мовою, коли йому зробили зауваження слухачі.