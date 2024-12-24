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Знімала відео прильотів по Миколаєву для сюжетів на росТБ: інформаторку Лебедєва засудили на 15 років тюрми

До 15 років тюрми з конфіскацією засудили держзрадницю, яка знімала відео «прильотів» по Миколаєву для сюжетів на російське телебачення.

Як повідомили у Службі безпеки України, вона знімала наслідки російських ударів по місту, а готові відео надсилала для підготовки сюжетів на одному з рупорів Кремля «РИА Новости».

Зазначається, що серед відзнятих нею локацій були два промислових об’єкти, які росіяни атакували дронами-камікадзе у 2023 році.

Як встановило розслідування, жінка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку. Там він працює на російську спецслужбу під прикриттям позаштатного кореспондента «РИА Новости».

За даними СБУ, з отриманих відеофайлів Сергій Лебедєв монтував фейкові сюжети для кремлівського інформресурсу, в яких намагався дискредитувати Сили оборони перед міжнародною аудиторією.

Знімала відео «прильотів» по Миколаєву: держзрадницю засудили на 15 років тюрми, фото: СБУЗнімала відео «прильотів» по Миколаєву: держзрадницю засудили на 15 років тюрми, фото: СБУ
Знімала відео «прильотів» по Миколаєву: держзрадницю засудили на 15 років тюрми, фото: СБУЗнімала відео «прильотів» по Миколаєву: держзрадницю засудили на 15 років тюрми, фото: СБУ

Слід зазначити, що російську агентку затримали за місцем проживання у серпні 2023 року. Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон із доказами роботи на Російську Федерацію.

Суд визнав жінку винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше СБУ затримала інформатора ФСБ, який влаштував у власній квартирі «спостережний пункт» за колонами ЗСУ. За інформацією слідства, чоловік був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим.

Також на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки. Він також працював на «Лохматого».

Згодом було викрито ще одного агента ФСБ, який працював на «Лохматого», він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Миколаївщини.

Нагадаємо, що у 2023 році Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ та Сергія Лебедєва.

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