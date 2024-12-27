Відключення світла в Миколаєві може паралізувати роботу Казначейства в останній день бюджетного року

Без світла і зв’язку: Казначейство Миколаєва ризикує зупинитися в останній день бюджетного року. Архівне фото: «МикВісті»

Планове відключення світла «Миколаївобленерго» в останній день бюджетного року може повністю зупинити роботу міського Казначейства, паралізувавши виплати зарплат і фінансування критично важливих послуг.

Про це написав головний бухгалтер Казначейства Андрій Ніколенко у Facebook.

Він розповів, що установа тривалий час працює в складних умовах із обмеженим фінансуванням та постійними відключеннями світла.

— Ми тривалий час працюємо в таких умовах — недостатнє фінансування і блекаути. Якось викручувались — є пара безперебійників, яких у режимі 2/4 трохи знервовано, але вистачало. Але в останній день бюджетного року вимкнути нам світло на пів дня в найактивніший час — це край. Як на мене, це нерозуміння потреб власного ж міста, — зазначає він.

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За словами головного бухгалтера Казначейства Андрія Ніколенка, без світла неможливо провести фінансові операції, які потрібні для виплати зарплат, розрахунків із постачальниками послуг і виконання інших міських зобов’язань.

— На лінії 4.1 знаходиться міське Казначейство. І саме в останній день проведення бюджетних платежів у цьому році «Миколаївобленерго» за графіком планує відключити електроенергію. Це автоматично зупиняє роботу Казначейства — критичної ланки для функціонування міста, — написав він.

Проблему посилює те, що навіть після повернення світла зв’язок може не працювати, адже обладнання «Укртелекому» не має резервного живлення.

— Чи можна було синхронізувати енергопостачання й зв’язок заздалегідь? Очевидно, так. Але, схоже, питання лишилось поза увагою мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. Нам надзвичайно важливо забезпечити безперебійну роботу Казначейства (електроенергія + зв'язок) у цей критичний день і всі наступні. Організувати взаємодію між «Миколаївобленерго» та «Укртелекомом». Я не можу використовувати інший зв’язок, навіть якщо це буде старлінк — така архітектура. Не можу використовувати паливо (на яке відсутні кошти) — його немає де зберігати, — додає Андрій Ніколенко.

Головний бухгалтер закликав місцеву владу, енергетиків і телекомунікаційні служби знайти рішення, щоб Казначейство могло завершити бюджетний рік без зупинок.

— У держави наразі є єдиний важливий пріоритет — безпека і захист. Місцева влада могла б потурбуватись, як державі можна було б у цьому сприяти. Мер або хто інший, який мав би бути зацікавленим у безперебійному функціонуванні фінансової системи свого міста, за весь цей час навіть не запитав про наші можливості та потреби. Потрібна дієва допомога або з обленерго та телекомом, або з зарядними станціями, а не безкінечні безцінні поради фейсбучних всезнайок з офісів простих рішень, що починаються зі слів «а в чому проблема зробити це і оце?», — написав він.

Нагадаємо, що 27 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.