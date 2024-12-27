У Миколаєві через ремонт мереж сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 27 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Шнеєрсона;

вул. Маріупольська;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Велика Морська;

вул. Автомобільна.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Квітневий;

пров. Новоселів;

вул. Квітнева;

вул. Новобузька;

вул. Євгена Храпка;

вул. Гоголя;

пров. Шевченка.

Обстріли України 25 грудня

Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику.