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У Миколаєві через ремонт мереж сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 27 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Шнеєрсона;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. Автомобільна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Квітневий;
  • пров. Новоселів;
  • вул. Квітнева;
  • вул. Новобузька;
  • вул. Євгена Храпка;
  • вул. Гоголя;
  • пров. Шевченка.

Обстріли України 25 грудня

Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику

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