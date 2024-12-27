У Миколаєві через ремонт мереж сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії
-
- Анна Гакман
-
•
-
7:45, 27 грудня, 2024
-
Сьогодні, 27 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Шнеєрсона;
- вул. Маріупольська;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Велика Морська;
- вул. Автомобільна.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. Квітневий;
- пров. Новоселів;
- вул. Квітнева;
- вул. Новобузька;
- вул. Євгена Храпка;
- вул. Гоголя;
- пров. Шевченка.
Обстріли України 25 грудня
Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику.
Останні новини про: Відключення електроенергії