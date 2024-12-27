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У ЗСУ планують збільшити термін підготовки мобілізованих до 2 місяців

У ЗСУ планують збільшити термін підготовки мобілізованих до 2 місяців.Фото: 24 КаналУ ЗСУ планують збільшити термін підготовки мобілізованих до 2 місяців.Фото: 24 Канал

Військове командування планує збільшити термін базової загальновійськової підготовки до 2 місяців.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що подовження терміну спрямовано на якіснішу підготовку солдатів до бойових умов.

«Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка — це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів», — написав Олександр Сирський.

Також Олександр Сирський наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах.

«Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», — додав Олександр Сирський.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) наказав кожному командиру бригади сформувати штатний підрозділ рекрутингу.

Також повідомлялось, що з наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти обовʼязкову військову підготовку. 

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