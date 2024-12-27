У ЗСУ з'явиться універсальна мобільна платформа «Равлик»

Міністерство оборони України затвердило універсальну мобільну платформу. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України затвердило та ввело в експлуатацію універсальну мобільну платформу «Равлик».

Цей наземний роботизований комплекс (НРК) є повністю вітчизняною розробкою, повідомляють у Міноборони України.

Зазначається, що «Равлик» має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі. Важить трохи більше пів тонни і здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

«Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень «Равлик» без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань», — повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Раніше президент України Володимир Зеленський презентував новітню українську розробку — ракету-дрон «Пекло».

Зазначалось, що на виробництво озброєння та військової техніки в Україні у 2025 році планується виділити понад 55 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж виділялось на 2024 рік.