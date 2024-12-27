У Миколаєві випустили лімітовану серію квитків до 110-річчя електричного трамвая

Квиток з лімітованого тиражу. Фото: КП «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві презентували святкову серію проїзних квитків на електротранспорт, присвячену 110-річчю запуску першого електричного трамвая.

Про це повідомили на КП «Миколаївелектротранс».

Як зазначається, тематичні квитки почнуть надходити в продаж із 30 грудня. Придбати їх можна у водіїв тролейбусів і трамваїв за звичайною ціною — 8 гривень. Святкові квитки доступні на всіх маршрутах міського електротранспорту.

«Це велика подія для нашого міста, адже трамваї стали невід'ємною частиною життя Миколаєва. З нагоди 110 років роботи трамваїв ми вирішили надрукувати спеціальну серію тиражем 100 тисяч проїзних квитків. Прогнозуємо, що цей тираж реалізуємо приблизно за два тижні, тож, хто хоче такий квиток до своєї колекції — поспішайте скористатись нашим транспортом та придбати святковий квиток», — розповів директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Слід зазначили, що перший електричний трамвай у Миколаєві почав курсувати 3 січня 1915 року, що стало визначною подією в історії міста.

Нагадаємо, що у Миколаєві запрацював новий тролейбусний маршрут №3 «мікрорайон Північний — клуб Будівельників».