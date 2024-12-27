Завтра на Миколаївщині синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів
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- Даріна Мельничук
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23:33, 27 грудня, 2024
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На Миколаївщині завтра, 28 грудня, очікується мінлива хмарність без опадів.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології,
Зазначається, що північний вітер сягатиме 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від +4° до +1°, а вдень становитиме 0°-5° тепла.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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