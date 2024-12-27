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Завтра на Миколаївщині синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів

Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 28 грудня, очікується мінлива хмарність без опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, 

Зазначається, що північний вітер сягатиме 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від +4° до +1°, а вдень становитиме 0°-5° тепла.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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