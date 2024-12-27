Завтра на Миколаївщині синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів

Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 28 грудня, очікується мінлива хмарність без опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології,

Зазначається, що північний вітер сягатиме 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від +4° до +1°, а вдень становитиме 0°-5° тепла.