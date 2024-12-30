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Як працюватиме громадський транспорт у Миколаєві на новорічні свята

Графік роботи транспорту на свята. Фото: Миколаївська міська радаГрафік роботи транспорту на свята. Фото: Миколаївська міська рада

На новорічні свята по Миколаєву комунальний транспорт курсуватиме з певними змінами.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що  31 грудня транспорт курсуватиме за звичним графіком. А ось 1 січня — діятиме графік вихідного дня. Проте він не стосуватиметься тролейбусного маршруту №3, який в цей день працюватиме за графіком робочого дня.

Також у міській раді нагадали, що для відстежування руху транспорту в реальному часі доступні сервіси CityBus та EasyWay.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 29 грудня почав курсувати подовжений маршрут №79  до мікрорайону «Варварівка».

Раніше профільний заступник міського голови Юрій Андрієнко в коментарі «МикВісті» зазначив, що зараз на маршруті №79 працює чотири автобуси з причин обмеженої кількості транспорту є брак водіїв. За словами Юрія Андрієнка, навчання нових працівників потребує значних ресурсів і тривалого часу. Очікується, що проблему з кадрами вдасться частково вирішити до кінця січня 2025 року.

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